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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 07:50 BJT

〔东京汇市〕风险货币盘初走高,受苹果业绩优于预期鼓舞

2333GMT---对风险偏好敏感的澳元AUD=D4、新西兰元NZD=D4和欧元EUR=周三在亚洲盘初上涨,因市场预期在苹果(AAPL.O)公布优于市场预期的季度业绩后,亚洲股市将获得提振.

隔夜时段荷兰公债标售获得强劲需求也可能支持风险偏好.

澳元远离昨日澳洲公布消费者物价指数(CPI)低于预期后触及的两周低点1.0247美元,目前处于近期交投区间中点1.0327.

新西兰元报0.8133美元,从昨日低点0.8098强势反弹.

欧元/美元受到进一步支撑,因数据表明,美国房屋价格可能正在回稳.欧元正接近在过去三周未见的高点,最新报1.3196美元.

风险偏好改善扶助美元/日圆JPY=攀升,从海外市场低点80.86日圆升至81.38.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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