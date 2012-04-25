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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 10:40 BJT

〔新债招标〕中国三年期国债中标利率2.91%,高于预测均值--业内人士

路透上海4月25日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年期固息国债,中标利率为2.91%,高于此前2.88%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债的最优(边际)利率为2.96%,首场投标倍数1.45倍.此前市场对该新债的利率预测区间为2.83%-2.91%.

该期债为财政部今年第七期记账式附息国债,按年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债4月26日开始发行并计息,4月27日发行结束,5月3日起上市交易.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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