〔欧洲金融〕ECB提供的三年期资金将支持实体经济--总裁德拉吉

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透法兰克福4月24日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示,ECB提供的1万亿(兆)欧元三年期资金正流入银行系统,并将支持经济.
过去数月,ECB向银行提供了超长期贷款.德拉吉此前曾表示,这些操作帮助避免了严重信贷紧缩,但其对经济的影响还需一些时间才能完全显现.
德拉吉在致欧洲议会一名议员的信件中称,使用ECB隔夜存款工具存钱的银行,与通过流动性操作获取资金的银行基本上是不同的银行,"这意味着,尽管存款工具吸收的资金众多,但事实上流动性已在银行系统内转向."
此外,德拉吉还在另一封信件中表示,ECB相信这些流动性最终将扶助实体经济.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2