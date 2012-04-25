〔欧洲金融〕ECB提供的三年期资金将支持实体经济--总裁德拉吉

过去数月,ECB向银行提供了超长期贷款.德拉吉此前曾表示,这些操作帮助避免了严重信贷紧缩,但其对经济的影响还需一些时间才能完全显现.

德拉吉在致欧洲议会一名议员的信件中称,使用ECB隔夜存款工具存钱的银行,与通过流动性操作获取资金的银行基本上是不同的银行,"这意味着,尽管存款工具吸收的资金众多,但事实上流动性已在银行系统内转向."