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债券 | 2012年 4月 25日 星期三 09:29 BJT

〔欧洲金融〕ECB提供的三年期资金将支持实体经济--总裁德拉吉

路透法兰克福4月24日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示,ECB提供的1万亿(兆)欧元三年期资金正流入银行系统,并将支持经济.

过去数月,ECB向银行提供了超长期贷款.德拉吉此前曾表示,这些操作帮助避免了严重信贷紧缩,但其对经济的影响还需一些时间才能完全显现.

德拉吉在致欧洲议会一名议员的信件中称,使用ECB隔夜存款工具存钱的银行,与通过流动性操作获取资金的银行基本上是不同的银行,"这意味着,尽管存款工具吸收的资金众多,但事实上流动性已在银行系统内转向."

此外,德拉吉还在另一封信件中表示,ECB相信这些流动性最终将扶助实体经济.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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