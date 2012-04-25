《中国报摘》--其他报纸重要消息4月25日(I)

**上海证券报**
--权威人士透露,在强化信息披露为核心的新股发行体制改革总体思路下,为进一步提高透明度、约束市场参与主体行为,证监会拟争取在年内实现IPO(首次公开发行)招股书"受理即披露".
--中国期货行业的国际化将在今年迈开大步,其中期货境外代理业务已接近破茧,未来2-3个月内监管层可能将正式推出这项业务.
--温州民间借贷登记服务中心将于周四(26日)正式揭牌,该平台集聚了民间融资中介服务、备案管理及监测体系等功能,该中心的正式运作有望推动民间借贷阳光化、规范化，有效遏制高利贷投机行为.
--记者获悉,目前住建部正在各地就公积金条例的修改进行全面调研,公积金使用范围有望进一步扩大,其中住房公积金贷款支持保障性住房建设的试点有望进一步放开.
--工业和信息化部副部长尚冰表示,为实现宽带中国战略,国家发展和改革委员会、工信部、财政部、科技部、国资委等多个部门正在积极组织开展相关研究,来研究制定未来宽带发展的方案.
--中国医药企业管理协会会长于明德表示,尽管政策摇摆不定,但中国今年医药产业收入增长幅度将达23%,预计实现利润增幅为18-19%.
--科技部发布《太阳能发电科技发展"十二五"(2011-2015年)专项规划》和《风力发电科技发展十二五专项规划》,风电规划中明确,特大型风电场建设将成为中国风电开发的需求重点,十二五期间,国家将规划建设六个陆上和两个海上及沿海风电基地.
**人民日报**
--中国国家知识产权局局长田力普称,2011年中国共受理三种专利申请163.3万件.截至2011年底,中国商标累计注册量665.07万件,居世界第一.
--中国保监会日前通报的2011年保险公司中介业务检查查处的违法违规情况的整改情况显示,除中国人保外,13家公司按期落实整改,处理相关责任人350人次.
--中国农业部与民生银行(600016.SS)(1988.HK)日前在京签署协议,双方将探索对合作社购置大型农机具实行抵押贷款、对合作社开展农机租赁作业进行贷款支持的有效方式.农业部部长韩长赋表示,今后一个时期,发展现代农业迫切需要金融支持.
**第一财经日报**
--"十二五"期间,中国政府计划投入6,000亿元人民币进行大规模的土地整治工作.对低效利用、不合理利用和未利用的土地进行整治,意在提高土地利用率,增加粮食产出.
--中国道路运输协会天然气汽车专家李竹林透露,国家交通部、发改委、公安部等有关部门正在研究制订相关法规,预计将在今年出台在用车使用液化天然气的相关法规.
**21世纪经济报 道**
--波士顿咨询公司(BCG)、瑞士再保险公司在共同发布的报告中作出论断,中国强制性社会保险制度的保障可能无法跟上生活成本的上涨步伐,而资源性养老保险制度的发展尚不完善.如果不进行重大改革,目前的社保体系将难以为继.
--中国银行(601988.SS)(3988.HK)公司金融总部中小企业总经理王建称,今年中行对小微企业新增贷款不会低于一千三四百亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/刘昕/张胜男; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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