〔美国债市〕投资者削减美债多仓--调查

路透纽约4月25日电---摩根大通证券周二公布的一项调查显示,美国投资者减少对美国公债的持仓,因上周有关欧洲债务问题蔓延的担忧引发避险买盘,令美国公债变得昂贵.

在对美债和德债的避险买盘推动下,指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR跌破2%关口.10年期公债收益率周一试探两个月低位.

摩根大通调查显示,做多美债,即美债仓位高于投资组合基准的投资者比例降至23%,前一周为25%.

摩根大通称,做空美债,即美债仓位低于基准的投资者比例从前一周的19%上升至21%.

表示对美债持中性观点,或持仓符合基准的投资者比例仍为57%.

分析师称,投资者减持美债,也可能是为本周990亿美元公债标售腾出空间.

做市商和对冲基金等活跃客户中,称做多美债的比例仍为23%.

表示持仓少于基准的活跃客户比例从前一周的23%升至38%.

摩根大通称,表示对美债持中性看法的活跃交易商比例从前一周的54%降至38%.(完)