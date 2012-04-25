〔美国债市〕投资者削减美债多仓--调查

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透纽约4月25日电---摩根大通证券周二公布的一项调查显示,美国投资者减少对美国公债的持仓,因上周有关欧洲债务问题蔓延的担忧引发避险买盘,令美国公债变得昂贵.
在对美债和德债的避险买盘推动下,指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR跌破2%关口.10年期公债收益率周一试探两个月低位.
摩根大通调查显示,做多美债,即美债仓位高于投资组合基准的投资者比例降至23%,前一周为25%.
摩根大通称,做空美债,即美债仓位低于基准的投资者比例从前一周的19%上升至21%.
表示对美债持中性观点,或持仓符合基准的投资者比例仍为57%.
分析师称,投资者减持美债,也可能是为本周990亿美元公债标售腾出空间.
做市商和对冲基金等活跃客户中,称做多美债的比例仍为23%.
表示持仓少于基准的活跃客户比例从前一周的23%升至38%.
摩根大通称,表示对美债持中性看法的活跃交易商比例从前一周的54%降至38%.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2