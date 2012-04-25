〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小涨,交易区间脱离中间价弱化美元做多动能

* 人民币兑美元早盘随中间价小涨
* 欧元反弹削弱美元指数上涨动能
* 盘间波动较小,尽显投资者谨慎心态
* 交易区间脱离中间价,弱化美元做多动能
路透上海4月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘小涨.欧元反弹削弱美元指数.DXY上涨动能,人民币中间价顺势高开,并带动即期汇价震荡向上.而盘间波动较小,尽显投资者谨慎心态.
北京一银行交易员表示,市场供需比较均衡.人民币扩大波幅后,机构观望气氛浓厚,持有的头寸不会过多.而交易区间明显脱离中间价,亦弱化做多美元的动力.
"按照大家惯性的逻辑,中间价上方100多个点,再往上比较难,"他认为.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2923元,上日为6.3003元;北京时间11:27,人民币兑美元即期报6.3038元,上日收盘价为6.3073元,交易区间为6.3035-6.3080元.
外交部副部长崔天凯稍早表示,中国正在努力推动人民币汇率改革.人民币汇率走势已越来越取决于市场力量.[ID:nSB1509450]
上述交易员并指出,近期资本流出较为严重,亦成为美元兑人民币汇价脱离中间价,维持高位震荡的重要推手.而中国此前大幅增加长期外债指标,引入更多外国投资等政策,也从侧面印证了资本流出的现状.
由发改委核定的境内外资银行2012年度中长期外债大幅升至240亿美元,业内人士指出,这一额度尚不包括可于年内调增一次的规模,意味着实际的规模或将更看高一线.[ID:nSH0100557]
北京时间11:29,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3045/75元,上日尾盘报6.3065元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3460/10,上日尾盘为6.3470元.
东京汇市欧元周三守住多数涨幅,欧元兑美元接近三周高位,此前尽管荷兰政府垮台,但该国公债标售吸引可观需求,且苹果公布强劲业绩提振亚洲股市.[FRX/CN]
2005年汇改以后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之后改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.中国并于2011年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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