〔中国票据市场〕转贴利率见稳势,规范信用证代付业务影响趋于平静

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透上海4月25日电---中国票据市场转贴利率周三渐稳.有关银监会要求规范化处理信用证代付业务的消息,对投资者情绪的扰动开始弱化,相比以往监管层对票据市场的整顿,预计该事件带来的冲击有限,市场渐渐归于平静.未来利率仍将以下行为主基调,幅度则要视资金情况而定.
银监会去年开始多次出台规范银行表外业务的措施,以保证宏观政策在信贷调控方面的效果.华东一银行交易员表示,信用证和票据性质类似,具有很强的替代性.银监会近期要求将新增的信用证代付业务转入表内,从而挤占信贷规模,令收票空间收窄.
"银监会出了这么一个意见,相当于今年额外新增了一块贷款,要从现有信贷规模里挖一块出来去填这个窟窿,"他指出.不过相比去年银监会严查银行借农信社逃信贷规模,以及整顿票据理财业务,此次限制信用证代付业务对市场造成的冲击力有限.
信用证同业代付的功能类似于票据业务,但因不受银行存贷比及信贷额度的约束,去年下半年以来广受银行追捧.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 5.5482/5.2350 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094
上日 5.5482/5.2350 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094
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变动 0.00bp/0.00bp 0.00bp/0.00bp 0.00bp/0.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9529%,较上日持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.0925/3.0455 3.1411/3.0961
上日 3.0941/3.0450 3.1574/3.1028
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。