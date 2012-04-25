〔中国票据市场〕转贴利率见稳势,规范信用证代付业务影响趋于平静

路透上海4月25日电---中国票据市场转贴利率周三渐稳.有关银监会要求规范化处理信用证代付业务的消息,对投资者情绪的扰动开始弱化,相比以往监管层对票据市场的整顿,预计该事件带来的冲击有限,市场渐渐归于平静.未来利率仍将以下行为主基调,幅度则要视资金情况而定.

银监会去年开始多次出台规范银行表外业务的措施,以保证宏观政策在信贷调控方面的效果.华东一银行交易员表示,信用证和票据性质类似,具有很强的替代性.银监会近期要求将新增的信用证代付业务转入表内,从而挤占信贷规模,令收票空间收窄.

"银监会出了这么一个意见,相当于今年额外新增了一块贷款,要从现有信贷规模里挖一块出来去填这个窟窿,"他指出.不过相比去年银监会严查银行借农信社逃信贷规模,以及整顿票据理财业务,此次限制信用证代付业务对市场造成的冲击力有限.

信用证同业代付的功能类似于票据业务,但因不受银行存贷比及信贷额度的约束,去年下半年以来广受银行追捧.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.5482/5.2350 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094

上日 5.5482/5.2350 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094

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变动 0.00bp/0.00bp 0.00bp/0.00bp 0.00bp/0.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9529%,较上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0925/3.0455 3.1411/3.0961

上日 3.0941/3.0450 3.1574/3.1028

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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