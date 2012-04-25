《中国重要政经日程》--4月25日

=============================今日重要政经日程==========================
4/25(三)
--上午10时,国新办发布会,工业和信息化部总工程师朱宏任介绍2012年一季度全国工业通信业发展情况并答记者问.
--下午15时,人力资源和社会保障部2012年第一季度新闻发布会.
--中国总理温家宝出席德国汉诺威工业博览会开幕式,并对瑞典、波兰等进行正式访问,至27日.
*--上午10时,国务院台湾事务办公室举行新闻发布会.
=============================近日重要政经日程==========================
4/26(四)
--国务院副总理李克强出访俄罗斯、匈牙利、比利时和欧盟总部,至5月4日
--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.
4/27(五)
*--2012投中集团(China Venture)投资中国年会在上海举行.
--商务部研究院主办的股市价值投资与安全投资论坛在北京举行.
--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.
5/3(四)
--第四轮中美战略与经济对话在北京举行,至4日.
5/17(四)
--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
5/18(五)
--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.
5/23(三)
*--2012中国战略性新兴产业发展论坛在北京举行,至24日.
--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.
5/24(四)
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/20(三)
*--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷