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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 09:26 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商仅申报正回购需求,央票继续缺席--业内人士

路透上海4月25日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日仍仅申报正回购需求,期限为91天.这意味着,本周央票将继续全部停发.

央行周二在公开市场进行的28天期正回购操作,规模降逾七成至90亿元人民币.在月末及五一小长假将至,且商业银行缴存财政存款可能令短期资金面承压的情况下,央行近期通过公开回笼流动性的力度有望减弱.[ID:nSB1506418]

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角.从此前一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然偶现需求名单,但最后都未能发行.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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