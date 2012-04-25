〔中国公开市场〕一级交易商仅申报正回购需求,央票继续缺席--业内人士

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透上海4月25日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日仍仅申报正回购需求,期限为91天.这意味着,本周央票将继续全部停发.
央行周二在公开市场进行的28天期正回购操作,规模降逾七成至90亿元人民币.在月末及五一小长假将至,且商业银行缴存财政存款可能令短期资金面承压的情况下,央行近期通过公开回笼流动性的力度有望减弱.[ID:nSB1506418]
今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角.从此前一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然偶现需求名单,但最后都未能发行.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%