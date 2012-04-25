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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 10:01 BJT

〔中国经济〕不可低估外需持续低迷的影响和企业面临的困难程度--工信部

路透北京4月25日电---中国工信部周三表示,中国经济运行存在下行压力,对外需持续低迷带来的影响和企业面临的困难程度不可低估.

周三召开的工信部一季度发布会上发布新闻稿称,结构调整压力进一步加大,完成全年各项目标任务需要付出更大努力.(完)

--发稿 李文科; 撰写 张胜男; 审校 黄凯

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