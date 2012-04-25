〔中国经济〕不可低估外需持续低迷的影响和企业面临的困难程度--工信部

《全球汇市》美元持稳，此前因美联储会议记录而下跌

* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I