《中国股市分析》增长放缓令在中国股市赚钱难上加难

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透伦敦4月24日电---忍受低回报长达20年的中国股市投资者或许还得再隐忍一段时间,才能看到他们的押注取得些像样的回报,因为原本马力十足的中国经济增长在失去动能,而且新经济增长模式才刚开始形成.
过去十年来,中国一直是众人心中的全球经济成功案例,以两位数的增幅快速成长,一跃成为全球第二大经济体,并带动许多地区和大宗商品资源丰富的经济体走向繁荣.
不出所料,许多资金下意识的押注新兴市场的财富增长、以及对汽车和电脑的消费需求将带来丰厚利润.这种情形在中国表现得比其它所有地区都真切,美国波士顿的基金研究机构EPFR Global追踪的基金自1995年以来共计向中国股市投入超过500亿美元.
不过,由于中国经济全面转型及其对全球不可磨灭的影响,中国股市的回报率一直很糟糕.
据汤森路透的数据,若是一位基金经理在1993年摩根士丹利资本国际(MSCI)中国股指甫推出之际就投资这一指数,并笃定认为中国每年逾10%的GDP增长率是确保不俗企业获利和股市回报的王牌保证,那么结果则是在此期间却会实际亏损9.5%.
同期投入迟滞的西方国家股市的资金却能取得近300%的回报率,而投资MSCI新兴市场股指的资金也能实现增值三倍.
实业投资的情况也如此.联合国数据显示,中国外商直接投资(FDI)的回报率为全球最高,自2005年以来每年回报率都超过10%.
因此,想善用中国增长题材,买入美国苹果公司的股票也许比买入中国本地股票更好,因为苹果产品产自中国,然后再进行出口.
**股东权益被稀释**
尽管以出口为导向的经济模式迫使企业疯狂扩张,几乎不关心为股东创造利润,但中国势不可挡的经济扩张仍促使投资者大肆推高股票估值.
"经济增长是个很棒的题材,但却不能带来回报,"花旗私人银行的全球首席投资官Richard Cookson说."中国面临的大问题在于...它的经济增长模式很糟糕."
Lombard Odier的投资策略师Samy Chaar指出,肩负增长压力的企业纷纷倾向通过大规模发股来筹资,稀释了现有股东的权益,并损及每股盈余(EPS)的增长.
据Chaar称,中国的稀释效应可通过市值/股价比率得到衡量.他的分析显示,2009年中国股票的稀释率达11.5%--为新兴市场中的最高水平,是西方国家的四倍.
那意味着中国企业每年的利润增长率必须超过11.5%,才能保持稳定的EPS.
"我不知道过去几年有谁在中国挣到钱了,"Chaar说道."大家都不清楚靠成长题材发股融资带来的稀释效应有多厉害,如今也还是这样."
"想改变游戏格局,需要中国实现经济再平衡,将经济转为靠内需拉动的模式.那未来有那么一天...会出现经常帐赤字."
**改变或许即将来临**
这一天也许为期不远.中国的经常账盈余与国内生产总值(GDP)之比已经从2007年时候的10%缩减到不足4%.
北京方面对经济发展失衡以及过度依赖国际贸易感到忧心,再加上收入差距不断拉大,政府不得不重新审视这种快速经济增长模式.该模式的目的在于,通过基础设施投资和发展出口型制造业来迅速创造就业,已有数以百万计的中国人藉此摆脱了贫困.
多数分析师预计,中国最终将成功实现经济转型的目标,摆脱对出口的依赖而改由内需拉动经济,因此不再那么需要经济急速扩张.
中国正处在城市化进程中,且拥有十几亿人口,对商品和服务的需求无疑会增长,不过中国GDP中投资所占比重仍高达44%,社会保障体系依然严重不足,因此内需的增长还需时日.
民间消费仅占中国GDP的三分之一,而同为金砖国家的巴西、俄罗斯和印度,这一比重远远超过50%.
"如果经济增长变得可持续,长期来看这当然不错,但我不确定这能否给我们带来立竿见影的回报."荷兰国际集团(ING)新兴市场基金投资分析师Maarten-Jan Bakkum说.
他认为,短期内消费几乎没有急剧上升的空间,因政府正试图抑制信贷增长并打压房价.中国消费需求类股相对稀少而且价格太高.
此外还存在更加迫切的忧虑:经济放缓的势头正在加剧,有可能导致可怕的经济硬着陆.中国第一季经济增长为三年来最弱,许多人变得越来越不安.
"在这种时候,做多中国股市风险很大,"Bakkum说,"市场的长期趋势为负面,我们认为经济成长会慢于许多人的预想."
**估值有吸引力**
对中国股市有利的一个变化是,目前股票估值相对有吸引力.以市盈率(本益比)来看,MSCI中国股指难得地低于其他新兴市场,且较长期平均水准低约20%.
再加上对货币宽松政策的期冀,中国股市今年上涨了9%,涨幅与整体新兴市场股市相当.
EPFR称,估值情况改善在今年吸引约5亿美元资金流入中国基金;美国银行美林的4月调查也显示,基金经理人连续第六个月加码对中国的投资.
"一直以来我们对中国的投资都低于基准,因为感觉那里的估值过高...因而价格也不合理."摩根大通资产管理公司的Emily Whiting说."但现在我们对中国仓位的加码程度最大.市场已经消化了太多的负面新闻了."(完)
--编译 白云/郑茵; 审校 高琦
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
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