更正:美菲在南中国海争议海域附近举行联合军演

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因英文原文有误,删除第一段"数千名",更正第六段中"近7,000名士兵"为"近100名士兵")
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾乌卢甘湾4月25日电---美国和菲律宾士兵周三模拟两栖登陆夺取一个小岛，该岛位于南中国海争议海域附近。美菲联合军演料将加剧与中国的摩擦。
中国军方上周警告美国，美菲联合军演将增加南中国海军事对抗的风险。这是紧张局势持续数周来，中方发出的最严厉的高级别警告。
美国和菲律宾在巴拉望举行为期两周的年度军事演习。近期，中国与菲律宾发生了黄岩岛对峙事件，该岛位于前美国苏比克湾海军基地以西。
菲律宾西部军区司令萨班（Juancho Sabban）告诉记者：“我们的计划和执行中从未提过中国。”
他表示，美国和菲律宾联合军演“仅意味着双方希望合作，提高我们的技能。中方不应对联合军演感到担心。”
美国和菲律宾近100名士兵从两军战舰模拟作战，两栖登陆一个假设被武装分子占领的岛屿。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。