更正:美菲在南中国海争议海域附近举行联合军演

(更正:因英文原文有误,删除第一段"数千名",更正第六段中"近7,000名士兵"为"近100名士兵")

(本文由路透中文网编译提供)

路透菲律宾乌卢甘湾4月25日电---美国和菲律宾士兵周三模拟两栖登陆夺取一个小岛，该岛位于南中国海争议海域附近。美菲联合军演料将加剧与中国的摩擦。

中国军方上周警告美国，美菲联合军演将增加南中国海军事对抗的风险。这是紧张局势持续数周来，中方发出的最严厉的高级别警告。

美国和菲律宾在巴拉望举行为期两周的年度军事演习。近期，中国与菲律宾发生了黄岩岛对峙事件，该岛位于前美国苏比克湾海军基地以西。

菲律宾西部军区司令萨班（Juancho Sabban）告诉记者：“我们的计划和执行中从未提过中国。”

他表示，美国和菲律宾联合军演“仅意味着双方希望合作，提高我们的技能。中方不应对联合军演感到担心。”

美国和菲律宾近100名士兵从两军战舰模拟作战，两栖登陆一个假设被武装分子占领的岛屿。（完）