《欧洲政经分析》政治因素将迫使增长问题重新被纳入欧洲议程

* 法国大选重燃有关增长与撙节的争论

* 债务国可能获得更多时间来实现预算平衡

路透伦敦4月24日电---虽然现在还为时尚早,但强大的政治趋势或将帮助欧洲摆脱困境,使其不用再不顾经济代价而削减债务和赤字.

任何改变都将是循序渐进的,不会一蹴而就.欧元区不会突然放弃预算纪律而重新聚焦于经济增长,因为欧洲出资大国--德国并不赞成这么做.债市也不支持这么做.

但据分析师和学院派透露,按照正在讨论的三管齐下策略中的一种方法,成员国政府将获得更多时间来削减预算赤字至3%上限,但前提是他们必须表明其实施改革以使经济在中长期内改善的承诺.

与此同时,还需动用更多欧盟预算及欧洲投资银行的资金,以为基础设施和其它发展计划融资,从而提振欧元区长期疲弱的需求.

如果一切进展顺利,那么恶性循环将被打破,即在产出萎缩的情况下,为了满足减赤目标而进一步削减预算,但这反过来又可能损及经济成长,这样的局面将会结束.

布鲁塞尔一家影响颇高的智囊机构Bruegel的一名学者Andre Sapir认为,如果未就一项具体的计划达成一致,那么可能会在6月召开的下次欧盟领导人会议上,就按照这些策略制定的协议做出政治承诺.

"我们即将迎来6月峰会,到时将会提出某种形式的经济增长动议,"Sapir称.

**调整的呼声**

欧洲减缓财政紧缩措施力度的压力持续高涨.一贯正统的国际货币基金组织(IMF)和经济合作暨发展组织(OECD)都警告称,过快削减预算恐将损及经济.但这些国际机构并不参与投票.恰恰是选举票箱正在改变这场争论.

在周日举行的法国首轮总统大选中,对欧盟持反对立场的候选人赢得约30%的选票.社会党候选人奥朗德(Francois Hollande)有望在5月6日的第二轮选举中击败现任总统萨科齐.奥朗德已承诺,在欧盟财政纪律协议中加入促进经济成长的内容.

同日举行的新一届希腊议会选举和民意调查显示,由于民众痛恨撙节措施,一些小党派将得势.这与法国情势相若,

Sapir说,主流政治家面临的挑战是要精心筹划一个方案,将关注焦点从短期撙节计划转向公共财政在中期的可持续性.

要让德国和其他主张财政纪律国家同意给削减赤字留出更多时间不是易事.但Sapir认为,这其中存在妥协调整的余地,前提是大手大脚的政府采取改革措施解决劳动力市场僵化,以及与老龄化相关的关键预算问题,如养老金和医疗保健支出等.

瑞穗欧洲首席分析师Riccardo Barbieri称,在这方面,官方的思路已出现略微松动的迹象.

欧盟执委会放松了2012年西班牙减赤目标,此前马德里生硬地拒绝了欧盟执委会的初步建议,称要求太严苛.

意大利正推延实现平衡预算目标的日期,据推测此举获得了欧盟执委会的许可,后者很快将对每个成员国减赤计划的可行性作出评判.

Barbieri则建议进一步调整,允许各国政府在预算规划中采用对本国经济增长潜力更乐观的预测,条件是他们能令人信服地表明,他们正对经济运行方式作出大刀阔斧的变革.

"我个人期望看到政府财政管理方式的转变,"他说."我喜欢一个更详尽明确的政策,能将削减赤字的目标与经济结构改革巧妙地融合起来."

**聚焦于德国态度**

德国总理梅克尔可能很难接受放松欧元区新的财政条约(fiscal compact).

不过摩根大通经济分析师Malcolm Barr称,鉴于荷兰政府因未能就削减预算获得足够支持并随后垮台,这可能让财政强硬派有所触动.

Malcolm Barr称,因此德国和欧洲央行或将容忍近期财政目标有些下滑,以换来结构改革计划以及对财政条约中期规则的接受.

这些改革当然好:对于扭转欧元区经济不均衡的局面必不可少.区内经济发展的差异几乎导致欧元崩溃.

不过欧洲改革中心(Centre for European Reform)的资深研究员Philip Whyte怀疑,欧元区若不纠正欧元设计上在其看来致命的缺陷,能否重新走上增长道路.

Whyte称,没有像美国那样的财政联盟,西班牙和意大利等欧元区高负债成员国很容易受到民间部门资本流入突然停止的冲击,剥夺他们的政策自主权.

"若无财政条约,欧元区将继续忙于撙节,因结构上的缺陷让各国采取的经济政策弄巧成拙,"他称.

瑞银集团的资深经济顾问George Magnus称,让欧元区基础稳固,财政整合是必要的;其他要求是泛欧银行监管,以及恢复二线国家竞争力,以带动增长.

Magnus表示,后者的关键将是德国认识到必须容忍通胀上升,以帮助南部成员国缩小实际成本的差距,不使经济陷入衰退.

厌恶通胀的德国能否签下这样的计划?在欧元区债务和银行业危机期间,德国不止一次划下红线,只在紧急情况下逾越.

但Magnus称,即使奥朗德赢得法国总统选举,推出增长日程获得欧元区二线国家普遍支持,德国在他指出的三个关键领域也很难让出权力.

"欧元区解体的威胁令多数人担忧,因此可以推想德国最终可能不得不采取必须的行动,以维持欧元区完整.不过这样做将严重挑战权力政治的界线."Magnus称.(完)