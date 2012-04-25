《热点透视》美联储若只关注通胀,其工作将会更加容易

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 杜明霞

路透华盛顿4月24日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)既关注通胀又关注就业的做法令其任务有些模糊不清.而且大举致力于平顺招聘周期,可能带来意外后果.这也会让国会的财政政策决策者们落得轻松.立法让美联储在其货币政策会议上只关注物价,或可改变这种状况.

全球其他主要央行均将低通胀作为主要或唯一目标.欧洲央行(ECB)的首要目标是物价稳定.英国央行则注重货币和金融稳定,不管就业情况如何.日本央行和其他很多央行也是如此.这些央行在促进经济成长方面也不比美联储做得更差或者更好.

就业机会稀少时,通胀通常会下降,这就令美联储的双重任务显得有些多余.例如,美联储2010年11月推出资产购买计划之前,剔除食品和能源的核心消费者物价指数年率仅为0.6%,接近通缩水准,且创数十年来最低.这给美联储提供了采取行动的足够理由.

但这也会产生意想不到的后果.为了促进就业增长,向经济注入过多廉价资金可能导致未来物价高涨.尽管那些支持美联储介入的人声称若不采取行动,情况将更糟,但没有明确证据显示货币政策是创造就业的好工具.美联储2010年11月开始采取刺激措施的八个月间,美国经济每个月创造的新就业岗位只有15万个,仅勉强跟得上人口增长.

美联储实现充分就业的任务也存在明显缺点.正如美联储主席贝南克所说,如果经济需要刺激,那么使用财政政策会更有效.但最近国会不愿就任何支出举措达成一致,部分可能归因于美联储有采取行动的能力.

还有另一个问题.最近在该美联储新法案的一个听证会上,斯坦福大学经济学教授John Taylor指出,美联储的双重任务导致那些面临改选的议员指望美联储来提振经济,这威胁到美联储独立性.若美联储只关心通胀,贝南克的工作可能会更加好做.(完)