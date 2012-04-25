《热点透视》美联储若只关注通胀,其工作将会更加容易

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio 编译 杜明霞
路透华盛顿4月24日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)既关注通胀又关注就业的做法令其任务有些模糊不清.而且大举致力于平顺招聘周期,可能带来意外后果.这也会让国会的财政政策决策者们落得轻松.立法让美联储在其货币政策会议上只关注物价,或可改变这种状况.
全球其他主要央行均将低通胀作为主要或唯一目标.欧洲央行(ECB)的首要目标是物价稳定.英国央行则注重货币和金融稳定,不管就业情况如何.日本央行和其他很多央行也是如此.这些央行在促进经济成长方面也不比美联储做得更差或者更好.
就业机会稀少时,通胀通常会下降,这就令美联储的双重任务显得有些多余.例如,美联储2010年11月推出资产购买计划之前,剔除食品和能源的核心消费者物价指数年率仅为0.6%,接近通缩水准,且创数十年来最低.这给美联储提供了采取行动的足够理由.
但这也会产生意想不到的后果.为了促进就业增长,向经济注入过多廉价资金可能导致未来物价高涨.尽管那些支持美联储介入的人声称若不采取行动,情况将更糟,但没有明确证据显示货币政策是创造就业的好工具.美联储2010年11月开始采取刺激措施的八个月间,美国经济每个月创造的新就业岗位只有15万个,仅勉强跟得上人口增长.
美联储实现充分就业的任务也存在明显缺点.正如美联储主席贝南克所说,如果经济需要刺激,那么使用财政政策会更有效.但最近国会不愿就任何支出举措达成一致,部分可能归因于美联储有采取行动的能力.
还有另一个问题.最近在该美联储新法案的一个听证会上,斯坦福大学经济学教授John Taylor指出,美联储的双重任务导致那些面临改选的议员指望美联储来提振经济,这威胁到美联储独立性.若美联储只关心通胀,贝南克的工作可能会更加好做.(完)
--译文审校 王冠中
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%