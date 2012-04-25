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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 10:55 BJT

〔中国汽车〕今年乘用车销量料达约1,587万辆左右,增长9.5%--中汽协

路透北京4月25日电---中国汽车工业协会副秘书长师建华周三表示,中国2012年全年汽车销量预计约为2,000万辆左右,增长率为8%左右.全年乘用车销量预计约为1,587万辆左右,增长9.5%.

师建华在中国汽车峰会上称,上述预测是从企业做调查得到的结果,8%左右的增长相对乐观,但要尊重企业的预测.

他续称,预计不会出台新能源汽车生产方面的刺激政策,今后即使要出台刺激政策也会是鼓励消费的政策.

该协会公布的最新数据显示,今年一季度共销售乘用车377.37万辆,同比下降1.25%.(完)

--发稿 李然; 撰写 张胜男; 审校 林高丽

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