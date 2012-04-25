资料：全球12亿青少年面临怎样的挑战？

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月24日电---联合国儿童基金会发布报告称，全球12亿青少年面临诸多风险，包括车祸、团伙暴力、艾滋病和早孕等。

报告首次审视全球12亿10-19岁青少年面临的重大挑战，要点如下：

原始数据

青少年占全球人口的18%，其中逾一半居住在亚洲。印度青少年人口数量最多，达2.43亿，紧随其后的是中国，有约2亿。在撒哈拉以南非洲，青少年占总人口比例最高，10-19岁人群占总人口23%。许多最不发达国家青少年占人口比例在23%左右，发展中国家该比例为19%，发达国家则为12%。

暴力致死

虽然许多青少年熬过了年幼时感染疾病的考验，但并非万事大吉了。报告称，有140万青少年死于交通事故、分娩并发症、自杀、艾滋病以及团伙暴力等。在拉美一些国家，譬如萨尔瓦多、委内瑞拉、危地马拉、巴西和哥伦比亚，死于谋杀的男孩人数超过车祸和自杀。在非洲，怀孕和分娩并发症是15-19岁女孩致死的头号杀手。

早婚和早育

在许多发展中国家，少女从童年直接进入成年，早早便结婚生子，受教育的机会自然就减少了。在全球范围内，每年有约1,600万15-19岁的少女生育，占生育人口的11%左右，而其中90%是婚内生育。拉美、加勒比地区和撒哈拉以南非洲地区的早育少女占生育人口的比例最高。在尼日尔，20-24岁的女性中，有半数不满18岁就生育。

艾滋病

目前全球青少年中，有约220万人携带艾滋病毒，其中多数人还不知道自己感染，感染艾滋病毒的少女多达130万。这些青少年中，很多是经母体感染，也有许多是因不当性行为以及针头污染所致。

教育

目前全球儿童小学入学率达约90%，但中学入学率则大大降低，尤其是在亚洲和非洲发展中国家。报告指出，全球有7,100万青少年未能接受中学教育，而15-24岁人群中，文盲多达1.27亿，多数在南亚和撒哈拉以南非洲地区。（完）

（文章来源：联合国儿基会）