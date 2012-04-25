版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 11:29 BJT

〔人民币汇率〕中国正努力推动汇率改革,市场力量逐步增强--外交部

路透北京4月25日电---中国外交部副部长崔天凯周三表示,中国正在努力推动人民币汇率改革.

崔天凯是在年度中美战略与经济对话之前举行的媒体会上作出上述表示的.他并重申,人民币汇率走势已越来越取决于市场力量.

中国人行已在本月14日将银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nSB1084670]国际货币基金组织(IMF)、美国及其他贸易伙伴国对此举表示欢迎,贸易伙伴国一直认为人民币汇价遭到低估.(完)

--编译 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐