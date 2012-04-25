通用电气CEO称看好电动车长远发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律4月24日电(记者 John D. Stoll)---通用电气(GE.N)首席执行官伊梅尔特(Jeff Immelt)表示，人们“或许对电动车感到失望”，但公司将继续投资电池技术，以表明该公司对电动车长远增长的信心。

伊梅尔特周二在底特律一个汽车会议上表示，通用电气致力于替代燃料车辆的长期发展。伊梅尔特对“电动车不过是新奇产品”的看法不予理睬，表示汽车业需要找到解决电动车成本和基础设施挑战的方法。

通用汽车(GM.N)、日产(7201.T)、丰田(7203.T)、福特(F.N)及Tesla Motors(TSLA.O)等车商最近几年都推出部分或完全依靠电力驱动的车型。

电动汽车需要配备昂贵的电池，且比类似大小的常规汽车成本更高，因而电动汽车的销量迄今不是很大，低于最初预期。

伊梅尔特表示：“你永远都不知道什么时候会达到临界点……为实现这一转折需要很多事情发生。”

他表示，近期挑战将主要是关于成本和基础设施的问题。（完）