通用电气CEO称看好电动车长远发展

中原期货：沪铜蓄势调整，大连铁矿石涨势减缓
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律4月24日电(记者 John D. Stoll)---通用电气(GE.N)首席执行官伊梅尔特(Jeff Immelt)表示，人们“或许对电动车感到失望”，但公司将继续投资电池技术，以表明该公司对电动车长远增长的信心。
伊梅尔特周二在底特律一个汽车会议上表示，通用电气致力于替代燃料车辆的长期发展。伊梅尔特对“电动车不过是新奇产品”的看法不予理睬，表示汽车业需要找到解决电动车成本和基础设施挑战的方法。
通用汽车(GM.N)、日产(7201.T)、丰田(7203.T)、福特(F.N)及Tesla Motors(TSLA.O)等车商最近几年都推出部分或完全依靠电力驱动的车型。
电动汽车需要配备昂贵的电池，且比类似大小的常规汽车成本更高，因而电动汽车的销量迄今不是很大，低于最初预期。
伊梅尔特表示：“你永远都不知道什么时候会达到临界点……为实现这一转折需要很多事情发生。”
他表示，近期挑战将主要是关于成本和基础设施的问题。（完）
--编译：黎黎/靳怡雯 发稿：程芳
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
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