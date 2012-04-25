〔新债招标〕中国三年国债利率高于预期,二级市场收益率偏低抑制需求(更新版)

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
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* 三年期国债中标利率2.91%,落在预测区间上限
* 二级市场收益率较低,掣肘需求
* 实质宽松政策未现,机构相对谨慎
路透上海4月25日电---中国财政部周三招标的三年期国债中标利率高于预测均值,整体需求不强.业内人士认为,目前二级市场上三年期国债收益率偏低掣肘新债需求,加之实质性宽松政策尚未出台,机构对资金面的宽松预期仍持中性态度.
交易员指出,从久期配置上看,三年期国债的流动性配置价值也可以由短期金融债完成,因此资金有趋势分流至收益率较高的金融债.从收益上看,目前降准等宽货币政策尚未推出,资金面短期内仍将保持紧平衡,三年期国债收益率尚无法覆盖资金成本.
业内人士周三稍早透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年期固息国债,中标利率为2.91%,高于此前2.88%的市场预测均值,并落于预期区间上限.最优(边际)利率为2.96%,首场投标倍数1.45倍.此前市场对该新债的利率预测区间为2.83%-2.91%.
"现在的隔夜(回购)还要百分之三点多呢,(三年期国债)拿到手里就亏啊,"北京一银行交易员称.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在2.9300%.
二级市场上,剩余期限约2.62年的固息国债110025券,目前最新双边报价tCN110025=CFXS为2.9700%/2.9200%.而剩余期限约2.83年的进出口固息金融债120301券,最新双边报价tCN120301=CFXM为3.6900%/3.6800%.
而货币市场中,最新隔夜回购利率最新报在3.4741%.
该期债为财政部今年第七期记账式附息国债,按年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债4月26日开始发行并计息,4月27日发行结束,5月3日起上市交易(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
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