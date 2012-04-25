《热点透视》用什么样的手段救助西班牙?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/Fiona Maharg-Bravo 编译 田建华

路透伦敦/马德里4月24日电---西班牙当下不需要救助,其已经筹得今年所需的半数资金,借助欧洲央行的廉价贷款,该国银行业应可以为剩余部分提供融资.但是西班牙或将在某一时点需要救助.债券收益率(殖利率)上扬,对主权清偿能力的担忧,或压制银行业的流动性,加大银行业为政府提供融资的难度.

实施类似于希腊、冰岛或葡萄牙式的救助将会耗尽欧元区的资源.市场也或许会担心意大利是下一目标.投资者甚至会开始担忧可能进行债务重组,当前他们对葡萄牙已有此担忧.西班牙需要不同的计划,主要由三点支撑.

第一,银行业.尽管政府强迫银行为更多的地产损失拨备准备金,但是市场并不认同这样做就足够了,因为经济已经进入严重衰退.欧元区救助机制可以补充一些资本,政府先从救助机制借钱再转贷给银行.但是这样西班牙就会背负更多债务.当前欧元区不可能直接向西班牙银行业注资.

如果西班牙被迫自己支撑银行业,其必须通过与债权银行分担损失的做法来控制曝险,不过因为小一点的债权方都是散户投资者,这或做起来很难.西班牙也可以采用资产保护计划,这可以帮助将当前的资本重组成本分摊到各个时期.

第二,融资.据投资银行Investec,西班牙未来两年需要1,700亿欧元.需要说服投资者购买西班牙的债券,最佳的方法将是重启欧洲央行的资产购买计划.欧洲金融稳定机构(EFSF)可以按照法律在二级市场买入,但是只有欧洲央行有手段可以保持收益率稳定并安抚市场.这样做的阻碍就是投资者将会担心若发生债务重组,欧洲央行将会免于受损,就如希腊的情况一样.理想情况是欧洲央行获得与民间债权人相同的待遇.另一种做法是欧洲央行大举买入债券消除违约担忧.但是欧洲央行目前为止一直不愿意这样做,部分是由于德国的反对.

最后一点,西班牙需要修补预算.市场担心西班牙或被迫卷入无休止的损及自身的撙节循环.国际货币基金组织(IMF)认为西班牙今年不会实现赤字目标,明年目标也不会实现,--除非西班牙采取更多措施.储蓄银行的调查机构Funcas预计明年西班牙经济将萎缩1.5%,部分原因就是减赤,同时失业率将达至令人目眩的26.3%.需要将财政目标放宽一些,但这或引发北欧的道德风险,所以作为补偿,西班牙将需要继续实施严厉的改革.

西班牙的"救助计划"需要三足才能站稳.没有任何一项可以轻而易举的实现.但是若不这样做,全面的救助将引发危机蔓延漩涡,并可能引发违约,这样的局面更糟糕.(完)