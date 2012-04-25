〔路透基点〕阿里巴巴30亿美元贷款案将于本周末结束--RLPC

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透香港4月25日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,阿里巴巴集团30亿美元双档贷款案将于本周末结束,此前获得贷款银行的热烈响应,目前口头和书面的贷款承诺总计达16.4亿美元.
据知悉内情的消息人士透露,国泰世华银行是最新加入该贷款案的银行,承贷1.40亿美元.至此加盟该联贷案的银行数量达到10家,其中中华开发工业银行口头承贷1亿美元,另外三家银行合计口头承贷4亿美元.
该消息人士提到,其他几家贷款银行仍在审批中.
书面贷款承诺包括:巴克莱和摩根士丹利各3亿美元,东亚银行2亿美元,Natixis和台新国际商业银行各1亿美元.
澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰控股与瑞穗实业银行担任是次贷款的委托主办行兼额度分配行.
如此前报导,该贷款分两部分:A部分10亿美元三年期定期贷款,B部分20亿美元12个月期过桥贷款.
A部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点,B部分初始利率为LIBOR加码350个基点.过桥贷款利率将在第六个月和第九个月后上调,综合利率为较LIBOR加码481个基点.
两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460个基点,综合平均贷款期限约为1.5年.A部分平均期限是2.5年.
银行受邀分三个层次参贷,可选择参加其中一个部分,或按比例参贷:
承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,且分别从A部分和B部分获得300基点和175基点的先付费用.
承贷2亿美元或更多的银行获委托主办行头衔,分别从A部分和B部分获得先付费用250基点和150基点.
承贷1亿美元或更多的银行可获委托主办行头衔,分别从A部分和B部分获得先付费用200基点和125基点.
对三个层次的参贷银行而言,综合先付费用分别为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当于604.67基点、582基点和560基点.
若贷款银行仅承诺参与A部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点.
若贷款银行仅参与B部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点.
邀请已于3月初向潜在贷方发出.阿里巴巴计划在4月底或5月初左右完成对阿里巴巴(ALIBABA.COM)1688.HK的私有化.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2