沃尔玛委任全球合规官监督海外反腐

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月24日电---沃尔玛(WMT.N)日前卷入墨西哥“行贿门”，公司市值惨遭蒸发逾100亿美元。该公司周二宣布，已委任一名全球合规官，负责督查公司行为符合美国《海外反腐败法》。
沃尔玛此举是其过去一年来为应对涉及《海外反腐败法》事宜所采取的行动之一，该法于1970年代制定，禁止美国企业和个人向外国政府官员行贿。
沃尔玛市值周一蒸发约100亿美元，周二股价继续走软，收市跌3%。
沃尔玛发言人托瓦（David Tovar）拒绝透露该职位何时创建以及由谁担任。任职者将向沃尔玛国际部门法律总管汇报工作。
《纽约时报》周六披露沃尔玛在墨西哥的行贿丑闻，并称沃尔玛去年就知道其相关报导，因此该公司此时设立全球合规岗及其他相关措施的出台，引人质疑这是否是对该报报导的反应。
沃尔玛称，全球合规官将监督该公司国际市场的五名《海外反腐败法》执行官，包括墨西哥的一名合规负责人。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2