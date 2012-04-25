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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 12:04 BJT

〔中国金属〕俄铝下调中国2012年铝需求增速预估至10.5%

路透上海4月25日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)一名高管周三称,俄铝已将2012年中国铝需求增速预估从11%调降至10.5%.

国际销售主管Steve Hodgson还表示,俄铝已投资深圳的一家中国贸易商,希望借此来更好地利用上海期货交易所与伦敦金属交易所(LME)之间的价格套利.

Hodgson在上海一场行业会议上作如上表示.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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