更正:〔东京汇市〕欧元/美元接近三周高点,受荷兰标债结果和苹果业绩提振

(更正:因译文有误,内文第二段"盘中曾触及上日低位1.3145美元"修改为"上日曾低见1.3145美元")

* 苹果业绩提振亚洲的风险偏好

* 澳元从CPI数据公布后创下的两周低位反弹

* 日圆下跌,因避险买需减少和进口商抛售

* 市场等候周三稍晚公布的美联储会议结果

* 日本央行周五会议亦为关注焦点

路透东京4月25日电---欧元兑美元周三徘徊于三周高点附近,此前欧元区主权债券标售需求不俗,且苹果业绩强劲提振风险偏好,市场关注点转向稍晚出炉的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果.

欧元EUR=报1.3196美元,接近三周高位,上日曾低见1.3145美元.上周高位1.3225构成即刻阻力.

投资者的紧张情绪得到缓解,因为周二公债标售成功,令荷兰、西班牙和意大利公债收益率下滑,而之前一天预算削减危机导致荷兰政府垮台.

交易商称欧元在1.3230处有止损单,技术分析师称,若止损单被触发,欧元将上看阻力位1.3236,这也是1.3386左右至1.2995间跌势61.8%的回档位.

分析师们称,上述水准是否将被测试,主要取决于美国联邦储备理事会(FED,美联储)的决定.美国联邦公开市场委员会(FOMC)两日会议周三将结束,预计将会重申其维持美国超低利率直至2014年末的意向.

农业信贷企业与投资银行(CA-CIB)的Mitul Kotecha称,"在美联储会议结果公布前,今日交易或将相对受限,风险偏好助推的涨势难有进展."

"假设美联储没有调整政策,而是仅仅修正经济预估,那么美元将避免遭遇进一步抛压,"他说,并称美联储可能不会提到放松货币政策.

风险偏好暂时出现改善,扶助美元兑日圆JPY=从上日低点80.86日圆弹升至81.51,日内上涨0.2%.

交易商表示,日本企业准备迎接下个月初的黄金周假期,故美元还受到进口商买盘的支撑.

**日本央行会议**

市场人士亦在周五日本央行会议前先行调整,预计日央行将在是次会议将资产买进计画扩大最多10兆(万亿)日圆(1,230亿美元),且可能延长持有公债的存续期至三年左右.

"在日本央行周五决议前,外资上日逢低买进美元,和进口商一同抑制了日圆,"日本一主要银行的资深交易员称.

他指出,除非日本央行有意外的举动,否则美元兑日圆可能很难进一步上扬.

"如果会有什么状况,就是在日央行决议后会出现日圆买盘.我们还在等待美联储的决议,这仍有可能让情势改观,因此许多交易商会在联储会议后日央行会议前调整部位,"他说.

参看日本央行买债计画相关图表,请点选(link.reuters.com/ceh77s)

参看欧元区主权债供应相关图表,请点选(r.reuters.com/gev45s)

参看美国新屋销售数据相关图表,请点选(link.reuters.com/myw77s)

澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4守住盘初涨幅,因苹果(AAPL.O)公布财报优于华尔街预期,支撑亚股.[ID:nST0452056]

澳元兑美元AUD=D4几无变动,报1.0310美元,脱离两周低位1.0247.上日澳洲公布的通胀数据温和,为5月降息铺就道路,打压澳元下跌.

澳元阻力位料在200小时移动均线切入位1.0349美元,之后为1.0385-1.0415美元之间的一系列日高.

新西兰元兑美元报0.8115美元,此前自低位0.8098美元强劲反弹,引发轻微的获利了结盘.

纽约 当日 今年来 2011年

0338GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3197 1.3194 +0.02 +1.95 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.46 81.35 +0.14 +5.87 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 107.50 107.32 +0.17 +7.96 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9104 0.9107 -0.03 -2.90 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6140 1.6139 +0.01 +3.89 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9874 0.9869 +0.05 -3.13 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0313 1.0314 -0.01 +0.86 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8114 0.8128 -0.17 +4.24 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.010 83.900 +0.13 +6.83 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.100 66.120 -0.03 +10.48 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 131.48 131.29 +0.14 +10.00 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2707 1.2682 +0.20 -3.19 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟/李婷仪/王冠中/肖群英; 审校 张明钧/田建华/王兴亚

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