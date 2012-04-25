〔中国经济〕社科院调降今年GDP增幅预测至8.7%,警惕楼市衍生金融风险

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
* 中国社科院将今年GDP增幅调降至8.7%,此前发布的秋季报告预测为8.9%
* CPI涨幅预计3.5%,较此前4.6%下调
* 警惕房地产市场衍生的金融风险
路透北京4月25日电---中国社科院周三发布中国经济前景分析2012年春季报告,预计今年国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)涨幅分别为8.7%和3.5%,该预测值较其去年底发布的秋季报告预测值8.9%和4.6%均调低.
报告提到,在坚持房地产调控不动摇的背景下,要警惕房地产市场衍生的金融风险.如果房价下跌趋势持续,并且房地产某个资金链环节出现问题,会增加银行信贷的风险,而且这种风险有可能会放大并蔓延到整个金融市场.
"房地产是当前中国经济的支柱产业,但短期内,如果房地产价格和房地产投资大幅下降,也会打破财政,金融的脆弱稳定状态,形成系统性的经济风险."报告称.
社科院认为,中国房地产正处于胶着状态,房地产价格既不能大涨,也不能下跌过快,需要在挤压部分地区房地产泡沫和防范房地产风险中找到平衡点.
报告建议,应从大多数的利益出发,把房地产业的利润水平调节到全社会资本平均利润水平,使商品房价格回归与当地城镇居民家庭可支配收入相适应的水平.
中国3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份[ID:nSB1495330].
**经济增长平稳,通胀压力减弱**
报告指出,2012年中国宏观经济将呈现增长速度适度,民生不断改善,物价涨幅回落,国际收支更趋均衡的发展态势.预计今年CPI上涨3.5%,涨幅比上年回落1.9个百分点.
中国2011年GDP增幅9.2%,今年首季GDP增速8.1%,创出近三年新低,CPI去年涨幅5.4%,今年一季度涨幅3.8%.中国政府年初确定的今年GDP增幅目标7.5%,CPI涨幅4%左右.
参加报告会的专家们就提到,目前的经济回落有助于中国经济结构的调整,在投资驱动仍是中国经济发展方式的主要特征时,需警惕经济增速一放缓就通过政府投资来刺激经济的老路上,而应着力加快改革,特别是财税,金融,价格,收入分配制度等多方面的改革.
物价涨幅趋缓的原因在于总需求因素有所回落,以及价格翘尾因素由上年的2.6个百分点回落到1.2个百分点.不过,劳动力价格的上涨,资源产品价格的调整,全球宽松的流动性等,通胀的长期压力依然存在.
报告同时给出了其它重要经济指标的2012年的预测值:全社会固定资产投资增幅名义增长率21.4%;社会消费品零售总额名义增长率16.4%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。