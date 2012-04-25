〔中国货币市场〕回购利率短涨长跌,机构出钱意愿明显增加(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海4月25日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周三小涨,受机构月末考核及跨节备付需求推动.不过多数交易员表示,今日资金面总体较此前更趋缓和,大型银行出钱意愿也明显增加.
"其实今天钱特别多,大行、政策性银行都有钱出,特别是一个月以上的资金,利率都下来了,但短期限的却在上涨,感觉有些奇怪,"华东一位银行交易员说.
不过他也指出,七天的资金因为刚好可以跨过"五一"小长假,利率涨一点还可以理解,而隔夜回购一般受开盘利率影响较大,不排除是个别机构有意做高了价格.
中国财政部上周宣布,将于明日(26日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款量600亿元人民币,期限六个月.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4754 3.2245 +25.09 3,530.05
七天CN7DRP=CFXS 3.9258 3.7356 +19.02 451.26
14天CN14DRP=CFXS 3.9863 3.9535 +3.28 176.49
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4785 3.2248 +25.37 1,543.45
七天CHICNY7D=CFXS 3.9267 3.8168 +10.99 143.99
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.4000 2.3000 +210.00 270.38
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3050 3.7350 -43.00 67.02
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 3.2000 0.00 7.99
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4700 3.2500 +22.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9100 3.7900 +12.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0000 4.0000 0.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.4658 3.2163 +24.95
七天SHICNYSWD= 3.9133 3.7967 +11.66
三个月SHICNY3MD= 4.7240 4.7363 -1.23
===============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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