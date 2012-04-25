薄瓜瓜在哈佛校报发声明

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月25日电---中国宣布对原重庆市委书记薄熙来立案调查后，其子薄瓜瓜日前首次公开发表声明，反驳关于其留学费用及奢华生活的说法，但不愿就其父母被调查一事置评。
在哈佛大学校报《Harvard Crimson》周二发表的声明中，薄瓜瓜称觉得有必要提供事实真相，回应对其私生活及家人的揣测。
薄瓜瓜声明中称：“我对近期我家发生的事深感担忧，但对正在进行的调查我不予评论。”（here）
薄瓜瓜英国牛津大学毕业后，目前就读于美国哈佛大学肯尼迪政治学院。他已经搬离在哈佛的公寓，未透露目前住在哪里。
《Harvard Crimson》负责人塞缪尔斯（Benjamin Samuels）称，他非常确信薄瓜瓜的这则声明是真实的。负责发布这则声明的执行主编佐斯默（Julie Zauzmer）也担保声明真实性，该校报称声明是从薄瓜瓜学校和个人电子邮箱帐户发出。
据传薄瓜瓜上学期间生活奢侈，包括热爱豪车，这一直颇受媒体关注。
他在声明中称：“我从来没有开过法拉利。”
薄瓜瓜还试图打消各方对其海外留学学费来源不当的揣测，称费用来自独立获得的奖学金，以及母亲从事律师工作和出书攒下的钱。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。