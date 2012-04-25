《Maguire专栏》美国旧作玉米继续上涨的空间可能有限

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 张涛/王冠中

路透芝加哥4月24日电---看涨的玉米交易商继续认为,美国国内现货玉米基差的强劲基调显示,玉米未来数周甚至数月可望进一步上涨.

但主要出口地的基差略微降温,以及中国玉米价格最近下跌,令人猜测旧作玉米的辉煌时刻可能已经结束,玉米市场将开始观望,随后将陷入区间波动,直到新作物生长季进一步展开.

**基差信号**

玉米市场自从去年秋季以来保持坚挺,其中一个无可置疑的驱动因素是所有主要消费市场的近月基差处于上升趋势.确实,尽管玉米期货市场2012年迄今多数时间表现相对平淡,但近月现货基差稳步攀升,帮助支撑了市场人气,并增强了认为供应紧张且需求强劲的看法.

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然而,虽然玉米基差在几个市场中都保持强劲,而且近日在伊利诺伊州迪凯特等地继续上升,但在其它地区已经开始走软,显示某些消费方或者开始寻找更好的供应来源,或者正在减少需求.

由于谷物持有者不太可能突然开始在某些地区出脱库存,而在另外一些地区则没有动作,因此基差走软可能缘于某类消费方需求降温,也就是进口国的需求降温了.

这种猜想得到了美国墨西哥湾基差报价走软的支持.多数美国谷物出口从墨西哥湾运出美国,因此该地区的基差是全球谷物贸易的主要基准价格.

实际上有人认为,墨西哥湾谷物报价是准备离开美国并运往海外的谷物价格,因此墨西哥湾出口价格对于某些海外买家来说,是比芝加哥商业交易所(CME)更重要的"市场".如果真是这样,那么最近墨西哥湾与国内的基差偏离就向谷物消费者提出了一个有趣的问题:在预测整体玉米市场价格走势的时候,哪个基差市场的相关性更大?

**中国受检视**

从吨数来看,中国在玉米进口国中仅排名第九,但是中国是全球第二大的玉米消费国,且自2000年以来国内消费已经增长超过50%.

因此,对于想要更全面了解玉米价格潜能的人来说,中国是个需要密切关注的重要市场.

中国玉米价格近日触及纪录高点,因有臆测认为国内库存不到官方所公布的水准,以国内的需求情况来看,这样的库存水准并不足以因应.

中国今年初玉米进口大增,亦支持了这样的假设,不安的交易商急似乎着要填补吃紧的库存.

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然而,过去一个月来中国玉米期货价格大致呈现下滑走势,因中国和美国种植活动持续进行,且国内经济成长预估放缓.

这削弱了近几周来的玉米多头走势,同时抑制了数个其他地区玉米市场的人气,尤其是美国市场,近来玉米价格与中国同步走弱.

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总的来说,近来中国玉米市场降温的情况,可能使得旧作玉米价格潜力消退,尤其是在新作物以接近纪录速度播种之际.显然从国内的基础水平来看,美国玉米使用者想要确保供应无虞还是得多付一些钱.

但海外市场对美国玉米的兴致持续降温,随着时间进展,可能也会降低国内玉米使用者的急迫性,随着2012年种植季到来,也会给旧作物价格带来压力.(完)