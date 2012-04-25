主要国家经济指标预测--4月26日****

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透4月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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4月26日-27日
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%
(较上年同期) -0.3% -0.9%
4月25日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
4月26日(四)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
0800 意大利企业景气指数 4月 92.1 92.1
0900 欧元区企业景气指数 4月 负0.30 负0.30
经济景气指数 94.2 94.4
工业景气指数 负7.0 负7.2
服务业景气指数 负0.3 负0.3
消费者景气指数 负19.8 负19.1
消费者通胀预期指数 -- 24.0
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 负4 0
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月21日当周 37.5 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.475
续请失业金人数(万人) 4月14日当周 329.5 329.7
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.09
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 3月 +1.0% -0.5%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 4月 -- 正9
2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余41
2301 英国Gfk消费者信心指数 4月 负30 负31
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 +3.5% +2.3%
(较前月) -0.5% +1.8%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- +0.3%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 4月 -- -0.1%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.3%
2330 日本求才求职比 3月 0.76 0.75
失业率 4.5% 4.5%
2350 日本工业生产 3月初值 +2.3% -1.6%
一个月预估 -- +2.6%
两个月预估 -- +0.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 +9.8% +3.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.2% +0.1%
(较上年同期) 持平 +0.3%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 负8 --
1100 美国抵押贷款指数 4月20日当周 697.7 --
再融资指数 3,715.2 --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 3月 -4.2% -1.7%
扣除运输的耐久财订单 -1.1% +0.5%
扣除国防的耐久财订单 -4.6% -0.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.8% +0.9%
1630 美联储利率决定 0-0.25% --
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2300 韩国GDP(较前季) 第一季初值 +0.9% +0.9%
(较上年同期) +2.8% +3.0%(完)
--整理 肖群英/李春喜;审校 徐文焰
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。