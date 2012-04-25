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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--4月26日****

路透4月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月26日-27日

0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%

(较上年同期) -0.3% -0.9%

4月25日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股市(亿日圆) -- --

4月26日(四)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

0800 意大利企业景气指数 4月 92.1 92.1

0900 欧元区企业景气指数 4月 负0.30 负0.30

经济景气指数 94.2 94.4

工业景气指数 负7.0 负7.2

服务业景气指数 负0.3 负0.3

消费者景气指数 负19.8 负19.1

消费者通胀预期指数 -- 24.0

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值　　　　　 4月 负4 0

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月21日当周 37.5 38.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.475

续请失业金人数(万人) 4月14日当周 329.5 329.7

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.09

1400 美国成屋待完成销售(较前月) 3月 +1.0% -0.5%

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 4月 -- 正9

2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余41

2301 英国Gfk消费者信心指数 4月 负30 负31

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 +3.5% +2.3%

(较前月) -0.5% +1.8%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- +0.3%

全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 4月 -- -0.1%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.3%

2330 日本求才求职比 3月 0.76 0.75

失业率 4.5% 4.5%

2350 日本工业生产 3月初值 +2.3% -1.6%

一个月预估 -- +2.6%

两个月预估 -- +0.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 +9.8% +3.5%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.2% +0.1%

(较上年同期) 持平 +0.3%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　　 　4月 负8 --

1100 美国抵押贷款指数 4月20日当周 697.7 --

再融资指数 3,715.2 --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 3月 -4.2% -1.7%

扣除运输的耐久财订单 -1.1% +0.5%

扣除国防的耐久财订单 -4.6% -0.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -0.8% +0.9%

1630 美联储利率决定 0-0.25% --

2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%

2300 韩国GDP(较前季) 第一季初值 +0.9% +0.9%

(较上年同期) +2.8% +3.0%(完)

--整理 肖群英/李春喜;审校 徐文焰

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