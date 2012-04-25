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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 13:15 BJT

〔欧洲个股〕西门子下调全年财测,预计持续经营净利介于52-54亿欧元

路透慕尼黑4月25日电---德国西门子(SIEGn.DE)周三下调全年财测,目前预计持续经营净利将介于52-54亿欧元.

西门子称:

* 第二季营收增长9%至193亿欧元,路透调查预估为185亿欧元;

* 第二季持续经营净利减少66%至10.5亿欧元(路透调查平均预估为9.92亿欧元);

* 第二季新订单价值下降13%至179亿欧元(路透调查平均预估为201亿欧元). (完)

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