〔欧股业绩〕瑞士信贷第一季实现获利,远胜市场预估的亏损

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透苏黎世4月25日电---瑞士信贷CSGN.VX周三公布第一季勉力实现小额净利,远胜于分析师因该行债务损失提列15亿瑞郎而预估的大额亏损,得益于瑞信削减比预期更多的成本.
瑞信第一季实现净利4,400万瑞郎,上年同期为净利11.3亿瑞郎.该行出售安本资产管理公司的持股,进帐1.78亿瑞郎,支撑了第一季获利.
而路透调查的分析师原本预估该行第一季净亏损4.36亿瑞郎.
瑞信在之前决定裁员7%,或约3,500人后,没有再增加裁员人数,与一些分析师的预期一致.但其表示,提前实现将成本削减12亿瑞郎的目标.
瑞信表示对第一季表现"深感鼓舞".
"我们很有信心,通过持之以恒地实施我们的战略,我们能在当前周期内实现15%或更高的股东权益报酬率(ROE)目标,"瑞信董事长Urs Rohner和执行长Brady Dougan在致股东的联名信中称.瑞信第一季的股东权益报酬率(ROE)为0.5%.
若不计债券亏损,瑞信第一季净利为13.55亿瑞郎.(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2