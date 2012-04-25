〔欧股业绩〕瑞士信贷第一季实现获利,远胜市场预估的亏损

路透苏黎世4月25日电---瑞士信贷CSGN.VX周三公布第一季勉力实现小额净利,远胜于分析师因该行债务损失提列15亿瑞郎而预估的大额亏损,得益于瑞信削减比预期更多的成本.

瑞信第一季实现净利4,400万瑞郎,上年同期为净利11.3亿瑞郎.该行出售安本资产管理公司的持股,进帐1.78亿瑞郎,支撑了第一季获利.

而路透调查的分析师原本预估该行第一季净亏损4.36亿瑞郎.

瑞信在之前决定裁员7%,或约3,500人后,没有再增加裁员人数,与一些分析师的预期一致.但其表示,提前实现将成本削减12亿瑞郎的目标.

瑞信表示对第一季表现"深感鼓舞".

"我们很有信心,通过持之以恒地实施我们的战略,我们能在当前周期内实现15%或更高的股东权益报酬率(ROE)目标,"瑞信董事长Urs Rohner和执行长Brady Dougan在致股东的联名信中称.瑞信第一季的股东权益报酬率(ROE)为0.5%.

若不计债券亏损,瑞信第一季净利为13.55亿瑞郎.(完)