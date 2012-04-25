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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 14:05 BJT

〔欧股业绩〕爱立信第一季核心获利28亿瑞典克朗,高于路透预估的25亿

路透斯德哥尔摩4月25日电---全球主要移动网络设备制造商爱立信(ERICb.ST)周三公布:

* 第一季营收为510亿瑞典克朗,路透调查预估中值为529亿

* 第一季核心获利为28亿瑞典克朗,路透调查预估中值为25亿

* 第一季毛利润率为33.3%,路透调查预估中值为31.0%

* 第一季重组费用为6亿瑞典克朗.(完)

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