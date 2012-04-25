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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 14:01 BJT

〔西班牙金融〕2012年发债计划可在年底前顺利完成--ECB执委

路透马德里4月25日电---Expansion报周三刊登对欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫的专访文章称,尽管举债成本上升,但西班牙不会难以满足今年余下时间的融资需求.

西班牙财政部今年中长期债券发行计划已完成一半,冈萨雷斯-帕拉莫称,年底前可以顺利完成全部计划.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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