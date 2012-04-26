新书揭露朝鲜劳改营恐怖现实

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mike Collett-White
路透伦敦4月23日电---《逃离14号劳改营》(Escape From Camp 14)一书读来让人毛骨悚然。记者哈登(Blaine Harden)在书中记述了一名朝鲜年轻人在劳动惩戒机构--14号劳改营的生活和逃离经过，不禁让人想起了苏联的古拉格群岛和德国纳粹的大屠杀。
他们当中的一个重要区别在于朝鲜的这座政治犯劳改营仍在使用中，这里关押着大约20万人，遭受着极端残忍的对待。
申仁根(Shin Dong-hyuk)在其越狱故事中回忆了自己在14号劳改营遭受的痛苦折磨，读来令人不寒而栗。这座营地位于平壤东北方向。
申仁根是唯一在朝鲜劳动惩戒营地内出生、长大并成功逃脱的人，因此他对虐待、饥饿、酷刑、鞭打和杀头活动的痛苦回忆尤其有价值。
朝鲜的核计划是政治交锋的重要焦点，朝鲜领导人给公众留下的经常是近乎疯狂、孤僻和妄想统治世界的印象。
"这本书会给读者留下这一深刻的感受，"哈登在接受电话采访时称，"那里发生的事一点都不好玩。"
"这本是理解朝鲜这个极权国家的一个好的途径，也有助于矫正西方外交人士在与朝鲜对话时从未提及这个集中营及其残酷现实的情况。"
"这不是一本政策书籍，是一本小说，写书的目的是要用这本书触动人们的心灵，让他们永远不会忘记申仁根，知道朝鲜这里发生的事。"(完)
--编译：王凤昌 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。