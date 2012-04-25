〔全球商品〕高盛维持对大宗商品短期内中性的看法,但未来12个月看多

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透4月25日电---高盛维持对整体大宗商品短期内呈中性的看法,因欧元区债务忧虑重燃,且美国经济增长小幅放缓,尽管有迹象显示,中国去年底因政策引发的经济放缓势头现已开始回暖.
"尽管相对于我们的短期价格目标而言,近期大宗商品价格的下跌腾出了一些温和的上行空间,但我们维持中性的看法,因短期内下行风险依然较高,"高盛在客户报告中称.
不过高盛表示,对未来12个月商品表现的评级为"加码",因预期基本面将在2012年下半年趋紧.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2