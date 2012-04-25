〔中国企业〕国家电网拟剥离国网能源公司予神华集团,总资产约500亿--消息

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
路透北京4月25日电---两位消息人士周三称,中国国家电网公司[STGRD.UL]拟将旗下从事煤电业务的国网能源开发公司剥离,转让予另一家央企煤炭巨擘--神华集团,涉及资产总额约500亿元人民币.
上述知情人士表示,该交易尚待国资委正式批准.若成行,将标志国家电网的"主辅分离"又进一步.
"(国家电网)集团已经传出消息,打算把国网能源公司协议转让给神华."一位了解情况的消息人士对路透表示.不过,目前尚不清楚是否为整体划转.
另一位了解情况的消息人士指出,此次划转符合国家电网的"厂网分离"政策,并将发挥神华的煤电优势.
公开资料显示,国网能源开发公司成立于2008年4月,是国家电网公司的全资子公司,主营业务包括发电、煤炭以及煤炭销售运输,旗下拥有多家从事火力发电业务的分子公司,以及新疆及山西、内蒙古、黑龙江等多个大型煤矿项目.
截止去年底,其资产总额550亿元,占国家电网资产总额的2.5%.2011年,实现营业收入189亿元,净利逾7,800万元.
神华集团新闻部门接受路透问询时表示暂不知晓此事.神华集团是按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)的母公司.目前尚未联络到国家电网公司对外联络部和国资委新闻处给予评论.(完)
--发稿 苏丹; 审校 屈桂娟
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。