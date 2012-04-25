〔中国企业〕国家电网拟剥离国网能源公司予神华集团,总资产约500亿--消息

路透北京4月25日电---两位消息人士周三称,中国国家电网公司[STGRD.UL]拟将旗下从事煤电业务的国网能源开发公司剥离,转让予另一家央企煤炭巨擘--神华集团,涉及资产总额约500亿元人民币.

上述知情人士表示,该交易尚待国资委正式批准.若成行,将标志国家电网的"主辅分离"又进一步.

"(国家电网)集团已经传出消息,打算把国网能源公司协议转让给神华."一位了解情况的消息人士对路透表示.不过,目前尚不清楚是否为整体划转.

另一位了解情况的消息人士指出,此次划转符合国家电网的"厂网分离"政策,并将发挥神华的煤电优势.

公开资料显示,国网能源开发公司成立于2008年4月,是国家电网公司的全资子公司,主营业务包括发电、煤炭以及煤炭销售运输,旗下拥有多家从事火力发电业务的分子公司,以及新疆及山西、内蒙古、黑龙江等多个大型煤矿项目.

截止去年底,其资产总额550亿元,占国家电网资产总额的2.5%.2011年,实现营业收入189亿元,净利逾7,800万元.

神华集团新闻部门接受路透问询时表示暂不知晓此事.神华集团是按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)的母公司.目前尚未联络到国家电网公司对外联络部和国资委新闻处给予评论.(完)