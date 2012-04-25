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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 15:43 BJT

〔日股业绩〕佳能公布第一季集团净利为615.4亿日圆,高于上年同期

路透4月25日电---日本佳能公布(7751.T):

* 第一季集团净利为615.4亿日圆,上年同期为554.6亿日圆

* 第一季集团营业利润为826.8亿日圆,上年同期为825.0亿日圆

* 第一季集团税前利润为927.2亿日圆,上年同期为820.3亿日圆

日本佳能预计2012年集团营业利润为4,500亿日圆,计2012年集团净利为2,900亿日圆.(完)

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