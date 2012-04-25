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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 17:27 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)      
=============================================================================================
*中国水电       32        12      12   4/28簿记建档    中国银行     AAA      5/2       5/3 
(601669.SS) 
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*上海梅山钢铁   10         5      12   5/3簿记建档     工商银行     AA+      5/4       5/7 
                                                       建设银行
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*北新建材        6         6      12   5/3簿记建档     北京银行     AA       5/4       5/7 
(000786.SZ)                                            中信银行 
=============================================================================================
南京医药         5        2.5     12   4/26簿记建档    民生银行     AA-      4/27      4/28 
(600713.SS) 
=============================================================================================
浙江交投集团    35        20      12   4/26簿记建档    光大银行     AAA      4/27      4/28
                                                       工商银行
=============================================================================================
浙江能源集团    40        20      12   4/26簿记建档    光大银行     AAA      4/27      4/28
                                                       中信银行
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安徽交投集团    10         5      12   4/26簿记建档    招商银行     AA       4/27      4/28
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中国天瑞水泥    10         5      12   4/26簿记建档    广发银行     AA       4/27      4/28
(1252.HK)
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营口港集团      12        12      12   4/27簿记建档    招商银行     AA       4/28      5/2 
=============================================================================================
荣盛控股集团    19        10      12   4/27簿记建档    中国银行     AA       4/28      5/2 
                                                       广发银行 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*神华集团      200      100        5   5/3簿记建档     工商银行      AAA      5/4      5/7 
                                                       建设银行
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*海航机场       12        6        5   5/3簿记建档     进出口行      AA       5/7      5/8 
=============================================================================================
*上海梅山钢铁   40        5        3   5/3簿记建档     工商银行      AA+      5/4      5/7 
                                                       建设银行 
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*赤天化集团     12        8        5   5/3簿记建档     上海银行      AA       5/4      5/7 
                                                       浦发银行 
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*衣念上海        5        5        3   5/4簿记建档     中信证券      AA       5/7      5/8 
时装公司                                               中国银行 
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翔鹭石化        15        8        5   4/26簿记建档   工行/农行      AA       4/27      -- 
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重庆乌江         6        3        3   4/26簿记建档    光大银行      AA-      4/27     4/28 
实业集团 
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无锡市政        22.8     10        5   4/26簿记建档    民生银行      AA+      4/27     4/28   
公用产业                                               兴业银行 
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重庆建工集团    13        7        5   4/26簿记建档    兴业银行      AA       4/27     4/28
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山西煤炭        30       30        5   4/27簿记建档    招商银行      AAA      4/28     5/2 
运销集团 
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广东温氏        11        5        3   4/27簿记建档    农业银行      AA       4/28     5/2 
食品集团 
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英利中国        15       7.5       3   5/2簿记建档      国开行       AA       5/3      5/4 
                         7.5       5   (两品种可双向回拨调整) 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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北京农产品       4.3      4.3     3    4/27簿记建档    国开行      AA        4/28      5/2 
加工中小企业           (北京首创投资担保/北京农业担保公司提供担保) 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
=============================================================================================  
无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --整理 周晓峰; 审校 边竞/冉莹

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