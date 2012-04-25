《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国水电 32 12 12 4/28簿记建档 中国银行 AAA 5/2 5/3 ( 601669.SS ) ============================================================================================= *上海梅山钢铁 10 5 12 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= *北新建材 6 6 12 5/3簿记建档 北京银行 AA 5/4 5/7 ( 000786.SZ ) 中信银行 ============================================================================================= 南京医药 5 2.5 12 4/26簿记建档 民生银行 AA- 4/27 4/28 ( 600713.SS ) ============================================================================================= 浙江交投集团 35 20 12 4/26簿记建档 光大银行 AAA 4/27 4/28 工商银行 ============================================================================================= 浙江能源集团 40 20 12 4/26簿记建档 光大银行 AAA 4/27 4/28 中信银行 ============================================================================================= 安徽交投集团 10 5 12 4/26簿记建档 招商银行 AA 4/27 4/28 ============================================================================================= 中国天瑞水泥 10 5 12 4/26簿记建档 广发银行 AA 4/27 4/28 ( 1252.HK ) ============================================================================================= 营口港集团 12 12 12 4/27簿记建档 招商银行 AA 4/28 5/2 ============================================================================================= 荣盛控股集团 19 10 12 4/27簿记建档 中国银行 AA 4/28 5/2 广发银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *神华集团 200 100 5 5/3簿记建档 工商银行 AAA 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= *海航机场 12 6 5 5/3簿记建档 进出口行 AA 5/7 5/8 ============================================================================================= *上海梅山钢铁 40 5 3 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= *赤天化集团 12 8 5 5/3簿记建档 上海银行 AA 5/4 5/7 浦发银行 ============================================================================================= *衣念上海 5 5 3 5/4簿记建档 中信证券 AA 5/7 5/8 时装公司 中国银行 ============================================================================================= 翔鹭石化 15 8 5 4/26簿记建档 工行/农行 AA 4/27 -- ============================================================================================= 重庆乌江 6 3 3 4/26簿记建档 光大银行 AA- 4/27 4/28 实业集团 ============================================================================================= 无锡市政 22.8 10 5 4/26簿记建档 民生银行 AA+ 4/27 4/28 公用产业 兴业银行 ============================================================================================= 重庆建工集团 13 7 5 4/26簿记建档 兴业银行 AA 4/27 4/28 ============================================================================================= 山西煤炭 30 30 5 4/27簿记建档 招商银行 AAA 4/28 5/2 运销集团 ============================================================================================= 广东温氏 11 5 3 4/27簿记建档 农业银行 AA 4/28 5/2 食品集团 ============================================================================================= 英利中国 15 7.5 3 5/2簿记建档 国开行 AA 5/3 5/4 7.5 5 (两品种可双向回拨调整) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 北京农产品 4.3 4.3 3 4/27簿记建档 国开行 AA 4/28 5/2 加工中小企业 (北京首创投资担保/北京农业担保公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 边竞/冉莹