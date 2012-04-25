《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月25日

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国水电 32 12 12 4/28簿记建档 中国银行 AAA 5/2 5/3 (601669.SS) ============================================================================================= *上海梅山钢铁 10 5 12 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= *北新建材 6 6 12 5/3簿记建档 北京银行 AA 5/4 5/7 (000786.SZ) 中信银行 ============================================================================================= 南京医药 5 2.5 12 4/26簿记建档 民生银行 AA- 4/27 4/28 (600713.SS) ============================================================================================= 浙江交投集团 35 20 12 4/26簿记建档 光大银行 AAA 4/27 4/28 工商银行 ============================================================================================= 浙江能源集团 40 20 12 4/26簿记建档 光大银行 AAA 4/27 4/28 中信银行 ============================================================================================= 安徽交投集团 10 5 12 4/26簿记建档 招商银行 AA 4/27 4/28 ============================================================================================= 中国天瑞水泥 10 5 12 4/26簿记建档 广发银行 AA 4/27 4/28 (1252.HK) ============================================================================================= 营口港集团 12 12 12 4/27簿记建档 招商银行 AA 4/28 5/2 ============================================================================================= 荣盛控股集团 19 10 12 4/27簿记建档 中国银行 AA 4/28 5/2 广发银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *神华集团 200 100 5 5/3簿记建档 工商银行 AAA 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= *海航机场 12 6 5 5/3簿记建档 进出口行 AA 5/7 5/8 ============================================================================================= *上海梅山钢铁 40 5 3 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= *赤天化集团 12 8 5 5/3簿记建档 上海银行 AA 5/4 5/7 浦发银行 ============================================================================================= *衣念上海 5 5 3 5/4簿记建档 中信证券 AA 5/7 5/8 时装公司 中国银行 ============================================================================================= 翔鹭石化 15 8 5 4/26簿记建档 工行/农行 AA 4/27 -- ============================================================================================= 重庆乌江 6 3 3 4/26簿记建档 光大银行 AA- 4/27 4/28 实业集团 ============================================================================================= 无锡市政 22.8 10 5 4/26簿记建档 民生银行 AA+ 4/27 4/28 公用产业 兴业银行 ============================================================================================= 重庆建工集团 13 7 5 4/26簿记建档 兴业银行 AA 4/27 4/28 ============================================================================================= 山西煤炭 30 30 5 4/27簿记建档 招商银行 AAA 4/28 5/2 运销集团 ============================================================================================= 广东温氏 11 5 3 4/27簿记建档 农业银行 AA 4/28 5/2 食品集团 ============================================================================================= 英利中国 15 7.5 3 5/2簿记建档 国开行 AA 5/3 5/4 7.5 5 (两品种可双向回拨调整) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 北京农产品 4.3 4.3 3 4/27簿记建档 国开行 AA 4/28 5/2 加工中小企业 (北京首创投资担保/北京农业担保公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 边竞/冉莹
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。