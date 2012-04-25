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债券 | 2012年 4月 25日 星期三 14:27 BJT

〔欧元债市〕德债期货开低,稍后德国将标售长期公债

路透伦敦4月25日电---德国公债期货周三开低,投资者等待32年期公债标售,给德债带来压力,因标售债券的期限较长,收益率极低.

德国准备标售30亿欧元2044年到期公债,部分人士称,虽然受到欧洲政治不确定性的良好支撑,但鉴于此期限债券回报较低,标售结果可能不佳.

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