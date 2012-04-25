巴基斯坦成功试射可携带核弹头导弹

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡4月25日电---巴基斯坦军方称，周三成功试射一枚可携带核弹头的弹道导弹。不到一周前，印度曾试射可覆盖到北京和东欧的可携带核弹头的导弹。

巴基斯坦的“沙欣-1A”（Shaheen-1A）是一种中程弹道导弹，可打击印度境内的目标。军方官员拒绝透露导弹的射程。

该导弹击中印度洋内的目标。

1947年脱离英国殖民统治后，印度和巴基斯坦曾爆发三次全面战争。他们经常性地试射导弹，并提前通知对方。（完）