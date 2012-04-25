巴基斯坦成功试射可携带核弹头导弹

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡4月25日电---巴基斯坦军方称，周三成功试射一枚可携带核弹头的弹道导弹。不到一周前，印度曾试射可覆盖到北京和东欧的可携带核弹头的导弹。
巴基斯坦的“沙欣-1A”（Shaheen-1A）是一种中程弹道导弹，可打击印度境内的目标。军方官员拒绝透露导弹的射程。
该导弹击中印度洋内的目标。
1947年脱离英国殖民统治后，印度和巴基斯坦曾爆发三次全面战争。他们经常性地试射导弹，并提前通知对方。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。