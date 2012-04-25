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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 14:53 BJT

〔印度评级〕展望由稳定降至负面,评级有三分之一可能性调降--标普

路透4月25日电---标准普尔周三称:

* 将印度评级展望从稳定下调至负面

* 印度评级有三分之一的可能下调

* 若印度经济增长前景黯淡,外部形势恶化以及财政改革放缓,则可能下调印度评级

* 财政赤字高企和债务负担沉重仍是压制印度评级的最重要因素

声明发布后,印度股指.BSESN下跌1%.(完)

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