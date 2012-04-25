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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 15:01 BJT

〔印度金融市场〕受挫,此前标普下调印度评级展望

路透孟买4月25日电---在标普下调印度评级展望后[ID:nSB1509990],印度十年期公债IN087921G=CC收益率(殖利率)上涨4个基点至8.63%,印度卢比INR=D2兑美元从52.48卢比走软至52.63卢比.(完)

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