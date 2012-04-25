〔印度金融市场〕受挫,此前标普下调印度评级展望

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
路透孟买4月25日电---在标普下调印度评级展望后[ID:nSB1509990],印度十年期公债IN087921G=CC收益率(殖利率)上涨4个基点至8.63%,印度卢比INR=D2兑美元从52.48卢比走软至52.63卢比.(完)
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路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。