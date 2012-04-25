〔中国股市〕沪综指受地产股推动续收高,政策放松预期吸引场外资金入市

路透北京4月25日电---中国股市沪综指周三连续第二日收高,受政策放松预期和房地产调控松动迹象刺激,地产股大幅上扬提振大盘收于2,400点上方.分析人士认为,场外资金料持续入市,股指短线继续上涨并测试前期高点2,478点可能性较大.

沪综指.SSEC收报2,406.813点,涨17.979点,或0.75%;今日上海A股成交额1,128亿元人民币,上交易日为1,171亿元.

华泰证券策略分析师周林认为,虽然整体经济形势不好,但货币政策放松预期仍然存在,房地产方面除住建部鼓励刚需的表态外,上海等地银行重启贷款利率优惠等利好消息,刺激地产板块全面走高并领涨大盘.

此前上海证券报报导称,近期包括住房和城乡建设部等相关部门的研究机构,正共同研究新一轮刺激楼市刚性需求入市的政策储备,一旦房地产投资增速下降过快,就可能有储备政策推出.[ID:nSB1506296]

他并称,沪指A股日成交额连续保持千亿元水平,有场外资金进入迹象;短期内市场强势还会吸引更多资金入场,股指向上测试前期高点的可能性较大.

地产指数.SSEP周三大涨3.4%,多家个股收报涨停,其中中华企业(600675.SS)涨停报收6.11元.

沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,628.8点,涨1.0%,成交量为360,688手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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