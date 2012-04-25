〔中国股市〕沪综指受地产股推动续收高,政策放松预期吸引场外资金入市

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
路透北京4月25日电---中国股市沪综指周三连续第二日收高,受政策放松预期和房地产调控松动迹象刺激,地产股大幅上扬提振大盘收于2,400点上方.分析人士认为,场外资金料持续入市,股指短线继续上涨并测试前期高点2,478点可能性较大.
沪综指.SSEC收报2,406.813点,涨17.979点,或0.75%;今日上海A股成交额1,128亿元人民币,上交易日为1,171亿元.
华泰证券策略分析师周林认为,虽然整体经济形势不好,但货币政策放松预期仍然存在,房地产方面除住建部鼓励刚需的表态外,上海等地银行重启贷款利率优惠等利好消息,刺激地产板块全面走高并领涨大盘.
此前上海证券报报导称,近期包括住房和城乡建设部等相关部门的研究机构,正共同研究新一轮刺激楼市刚性需求入市的政策储备,一旦房地产投资增速下降过快,就可能有储备政策推出.[ID:nSB1506296]
他并称,沪指A股日成交额连续保持千亿元水平,有场外资金进入迹象;短期内市场强势还会吸引更多资金入场,股指向上测试前期高点的可能性较大.
地产指数.SSEP周三大涨3.4%,多家个股收报涨停,其中中华企业(600675.SS)涨停报收6.11元.
沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,628.8点,涨1.0%,成交量为360,688手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。