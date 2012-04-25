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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 14:59 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元持稳于三周高位附近

0643GMT---欧元兑美元EUR=日内持稳,报1.3194美元,接近三周高位,因荷兰周二标债需求稳固,缓解投资者对欧元区核心债市健康状况的担忧,而乐观的苹果财报亦支撑市场.

市场关注德国标售长期公债,以衡量投资者的避险需求.英国国内生产总值(GDP)数据也受到关注.

美元指数.DXY基本持平,报79.228,脱离周二所及三周低位79.091,稍后美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布政策决定.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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