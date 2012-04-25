《中国股市分析》增长放缓令在中国股市赚钱难上加难

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
路透伦敦4月24日电---忍受低回报长达20年的中国股市投资者或许还得再隐忍一段时间,才能看到他们的押注取得些像样的回报,因为原本马力十足的中国经济增长在失去动能,而且新经济增长模式才刚开始形成.
过去十年来,中国一直是众人心中的全球经济成功案例,以两位数的增幅快速成长,一跃成为全球第二大经济体,并带动许多地区和大宗商品资源丰富的经济体走向繁荣.
不出所料,许多资金下意识的押注新兴市场的财富增长、以及对汽车和电脑的消费需求将带来丰厚利润.这种情形在中国表现得比其它所有地区都真切,美国波士顿的基金研究机构EPFR Global追踪的基金自1995年以来共计向中国股市投入超过500亿美元.
不过,由于中国经济全面转型及其对全球不可磨灭的影响,中国股市的回报率一直很糟糕.
据汤森路透的数据,若是一位基金经理在1993年摩根士丹利资本国际(MSCI)中国股指甫推出之际就投资这一指数,并笃定认为中国每年逾10%的GDP增长率是确保不俗企业获利和股市回报的王牌保证,那么结果则是在此期间却会实际亏损9.5%.
同期投入迟滞的西方国家股市的资金却能取得近300%的回报率,而投资MSCI新兴市场股指的资金也能实现增值三倍.
实业投资的情况也如此.联合国数据显示,中国外商直接投资(FDI)的回报率为全球最高,自2005年以来每年回报率都超过10%.
因此,想善用中国增长题材,买入美国苹果公司的股票也许比买入中国本地股票更好,因为苹果产品产自中国,然后再进行出口.
**股东权益被稀释**
尽管以出口为导向的经济模式迫使企业疯狂扩张,几乎不关心为股东创造利润,但中国势不可挡的经济扩张仍促使投资者大肆推高股票估值.
"经济增长是个很棒的题材,但却不能带来回报,"花旗私人银行的全球首席投资官Richard Cookson说."中国面临的大问题在于...它的经济增长模式很糟糕."
Lombard Odier的投资策略师Samy Chaar指出,肩负增长压力的企业纷纷倾向通过大规模发股来筹资,稀释了现有股东的权益,并损及每股盈余(EPS)的增长.
据Chaar称,中国的稀释效应可通过市值/股价比率得到衡量.他的分析显示,2009年中国股票的稀释率达11.5%--为新兴市场中的最高水平,是西方国家的四倍.
那意味着中国企业每年的利润增长率必须超过11.5%,才能保持稳定的EPS.
"我不知道过去几年有谁在中国挣到钱了,"Chaar说道."大家都不清楚靠成长题材发股融资带来的稀释效应有多厉害,如今也还是这样."
"想改变游戏格局,需要中国实现经济再平衡,将经济转为靠内需拉动的模式.那未来有那么一天...会出现经常帐赤字."
**改变或许即将来临**
这一天也许为期不远.中国的经常账盈余与国内生产总值(GDP)之比已经从2007年时候的10%缩减到不足4%.
北京方面对经济发展失衡以及过度依赖国际贸易感到忧心,再加上收入差距不断拉大,政府不得不重新审视这种快速经济增长模式.该模式的目的在于,通过基础设施投资和发展出口型制造业来迅速创造就业,已有数以百万计的中国人藉此摆脱了贫困.
多数分析师预计,中国最终将成功实现经济转型的目标,摆脱对出口的依赖而改由内需拉动经济,因此不再那么需要经济急速扩张.
中国正处在城市化进程中,且拥有十几亿人口,对商品和服务的需求无疑会增长,不过中国GDP中投资所占比重仍高达44%,社会保障体系依然严重不足,因此内需的增长还需时日.
民间消费仅占中国GDP的三分之一,而同为金砖国家的巴西、俄罗斯和印度,这一比重远远超过50%.
"如果经济增长变得可持续,长期来看这当然不错,但我不确定这能否给我们带来立竿见影的回报."荷兰国际集团(ING)新兴市场基金投资分析师Maarten-Jan Bakkum说.
他认为,短期内消费几乎没有急剧上升的空间,因政府正试图抑制信贷增长并打压房价.中国消费需求类股相对稀少而且价格太高.
此外还存在更加迫切的忧虑:经济放缓的势头正在加剧,有可能导致可怕的经济硬着陆.中国第一季经济增长为三年来最弱,许多人变得越来越不安.
"在这种时候,做多中国股市风险很大,"Bakkum说,"市场的长期趋势为负面,我们认为经济成长会慢于许多人的预想."
**估值有吸引力**
对中国股市有利的一个变化是,目前股票估值相对有吸引力.以市盈率(本益比)来看,MSCI中国股指难得地低于其他新兴市场,且较长期平均水准低约20%.
再加上对货币宽松政策的期冀,中国股市今年上涨了9%,涨幅与整体新兴市场股市相当.
EPFR称,估值情况改善在今年吸引约5亿美元资金流入中国基金;美国银行美林的4月调查也显示,基金经理人连续第六个月加码对中国的投资.
"一直以来我们对中国的投资都低于基准,因为感觉那里的估值过高...因而价格也不合理."摩根大通资产管理公司的Emily Whiting说."但现在我们对中国仓位的加码程度最大.市场已经消化了太多的负面新闻了."(完)
--编译 白云/郑茵; 审校 高琦
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。