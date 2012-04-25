《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦4月25日电---以下为CMC Markets分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:未能升破上周高位1.3220,并守在55日移动均线上方,令下行压力维持.目前略高于1.3200的55日均线继续构成阻力,而位于1.3310的趋势线阻力亦限制上行空间.较低的技术线支撑在1.3040,若突破这个三角形的技术形态,很可能意味着有一波500点的走势.若要下探1.2630的今年低点,需要看到汇价协力跌破1.2975.另一方面,只有升破1.3400,才有望上探目前位于1.3525的200日移动均线.
美元/日圆:上周收在目前位于80.70水准的云区支撑上方,上行动能依然保持完好.尽管上周低点在80.30附近,但只要周线收在80.70上方,美元的前景依然理想.若周线收在80.70以下,或进一步跌向79.20.美元确实需要重返81.85/90的两周高点上方,才能重新瞄准83.30.
欧元/英镑:昨日的20个月低点,令走势偏空,下一目标或是跌向0.8065的2010年低位.若出现上涨,则0.8220区域可能会有一些阻力,其后是阻力在0.8280.只要在0.8280下方,就依然存在进一步跌向2010年低点0.8065的风险.若重返0.8280上方,则可能升向0.8310的趋势线阻力,该趋势线从2月高点0.8505拉出.
英镑/美元:继续在1.6170阻力位附近挣扎,11月高位仍构成关键障碍.若无法升破这一阻力,或引发进一步抛压,并限制升向1.6400的任何努力.上周收在200周移动均线上方,为2008年8月以来首见,预示着还将进一步走高,50日/200日移动均线出现黄金交叉,亦增加了上行的机率.只有跌破1.6050,才可能重新考验1.5870的长期趋势线支撑.该趋势线从1月低点1.5235拉出,继续构成下档支撑.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
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