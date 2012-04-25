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市场报道 | 2012年 4月 25日 星期三 15:30 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎上涨,因美国房市改善及欧元区债券买需支撑风险偏好

路透苏黎世4月25日电---瑞郎兑美元周三上涨,因为美国房产市场出现改善迹象,而且欧元区主权债的买需稳健,支撑了风险偏好.市场正密切注视美国联邦储备理事会(美联储,FED)的会议结果.

市场期待从美联储经济评估中觅得未来政策的线索,包括推行第三轮量化宽松政策可能性.周三稍晚美联储将结束为期两日的政策会议.

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