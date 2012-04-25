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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 15:55 BJT

〔欧洲金融〕ECB总裁德拉吉:物价前景风险大致均衡,ECB利率仍非常低

路透4月25日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示:

* 各国政府必须通过改革来应对财政和结构性问题

* ECB将使用所有可用工具在物价上涨时应对通胀风险

* 非常规措施不会限制为确保物价稳定设定相应的利率

* 物价前景风险大致均衡

* 欧洲央行的利率依然非常低

* 认为货币政策依然很宽松

* 没有理由怀疑西班牙改革的承诺.(完)

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