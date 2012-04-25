〔韩美贸易〕韩国农业部称,将继续允许进口美国牛肉

路透首尔4月25日电---韩国农业部周三表示,该国将继续允许进口美国牛肉.此前美国加州发现一例疯牛病案例.

有关疯牛病的消息传出后,韩国两家主要零售商暂停销售美国牛肉.乐天购物(023530.KS)旗下的Lotte Mart称,"考虑到顾客",其已暂停销售美国牛肉.英国乐购(TSCO.L)旗下的Home Plus亦做出同样的反应.(完)