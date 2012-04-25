〔美国新股〕神州租车推迟赴美上市,归因于市况

路透4月25日电---中国神州租车有限公司(China Auto Rental Inc)CARH.O已推迟赴美首次公开发行(IPO)的计划,因未能吸引到足够多的投资者.该公司拟通过IPO融资1.375亿美元.

该公司总部位于北京,联想控股是大股东.如果上市成功,神州租车将成为今年在美国上市的第二家中国公司.联想控股是中国私募股权基金弘毅投资(Hony Capital)的母公司,旗下还拥有联想电脑等其他业务.

在周三的声明中,神州租车将推迟上市归咎于"资本市场状况,"但未给出进一步说明.

据汤森路透旗下IFR报导,该公司拟发行1,100万份美国存托股份(ADS),参考价格区间为每股10.50-12.50美元,基于2013年获利预估的市盈率(P/E)为10.1-11.8倍.

今年1月,神州租车向美国证监会递交F-1文件.这是美国证监会去年11月批准最新的中国企业赴美上市规则后,首家递交上市申请的中国企业.[ID:nSB1481062][ID:nSB1347662]

神州租车宣称拥有超过1万辆汽车的车队.

美银美林、摩根大通和摩根士丹利担任是次IPO的联席账簿管理人.该公司计划将融资所得用于偿还债务和购买新车.(完)