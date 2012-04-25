〔美国新股〕神州租车推迟赴美上市,归因于市况

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透4月25日电---中国神州租车有限公司(China Auto Rental Inc)CARH.O已推迟赴美首次公开发行(IPO)的计划,因未能吸引到足够多的投资者.该公司拟通过IPO融资1.375亿美元.
该公司总部位于北京,联想控股是大股东.如果上市成功,神州租车将成为今年在美国上市的第二家中国公司.联想控股是中国私募股权基金弘毅投资(Hony Capital)的母公司,旗下还拥有联想电脑等其他业务.
在周三的声明中,神州租车将推迟上市归咎于"资本市场状况,"但未给出进一步说明.
据汤森路透旗下IFR报导,该公司拟发行1,100万份美国存托股份(ADS),参考价格区间为每股10.50-12.50美元,基于2013年获利预估的市盈率(P/E)为10.1-11.8倍.
今年1月,神州租车向美国证监会递交F-1文件.这是美国证监会去年11月批准最新的中国企业赴美上市规则后,首家递交上市申请的中国企业.[ID:nSB1481062][ID:nSB1347662]
神州租车宣称拥有超过1万辆汽车的车队.
美银美林、摩根大通和摩根士丹利担任是次IPO的联席账簿管理人.该公司计划将融资所得用于偿还债务和购买新车.(完)
--编译 李春喜;审校 白云
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。